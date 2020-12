Гейтс: Ситуацията с COVID-19 ще се нормализира до пролетта

С ъоснователят на Microsoft и един от най-богатите хора в света Бил Гейтс заяви, че с появата на "обещаващи ваксини" и терапия за COVID-19 очаква през пролетта нормализиране на ситуацията в САЩ.

"Следващите четири или пет месеца ще бъдат доста трудни, освен ако не удвоим усилията си и не станем сериозни", каза Гейтс пред телевизия NBC.

“It looks like almost all the vaccines are going to succeed.” -@BillGates on the race for a coronavirus vaccine pic.twitter.com/QYYAkfqv2i — TODAY (@TODAYshow) December 3, 2020

Той подчерта, че само отговорното поведение може да допринесе за потискането на пандемията и добави, че следователно е необходимо допълнително да се намали броят на физическите контакти и да се носи защитна маска навсякъде, където има риск от инфекция.

Гейтс вярва, че епидемиологичната ситуация ще се подобри с помощта на усъвършенствани медицински лечения и, както той каза, "невероятните" ваксини.

Bill Gates has warned that the next five months look 'pretty grim' for the United States unless ... https://t.co/5GXq6vO6Lq via @MailOnline — martha cain (@marthacain1940) December 3, 2020

Той се надява, че хората, които са в дилема дали да получат коронавирусна ваксина, ще бъдат по-насърчени от данните за положителния опит и че това наистина помага.

Миналата седмица Бил Гейтс обяви, че очаква до февруари 2021 г. "почти всички" ваксини за COVID-19 да са показали висока ефективност и да са доказано безопасни. Това обаче не означава, че всичко е приключило, предупреди Гейтс в интервю за CNN.

[Bill Gates confident almost all Covid-19 vaccines will work well ... ] @BillGates https://t.co/iNkZLBi9LZ pic.twitter.com/9Up5NpWHTG — Dr Nagaratnam Jeyasreedharan (Sree) (@CovidTrajectory) November 22, 2020

Според него смътността в САЩ ще остане висока през по-голямата част от зимата. А освен разработката на самите ваксини, предстоят и предизвикателствата за тяхното тестване и дистрибуция.

"Мисля, че по леко неперфектен начин, логистиката ще бъде оправена. С течение на времето ще достигнем до тези над 70%, които са нужни, за да спрем разпространението на заразата", каза Гейтс.