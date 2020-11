ЕС: Първите ваксинации са възможни до Коледа

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че до Коледа може да бъдат направени първите ваксинации срещу коронавирус в Европейския съюз, но предупреди, че страните членки трябва спешно да подготвят своите логистични вериги за разпространението на стотици милиони дози ваксини, предаде Асошиейтед прес.

Фон дер Лайен каза пред Европейския парламент, че "най-сетне има светлина в края на тунела" и че "първите европейски граждани може вече да са ваксинирани преди края на декември".

There is light at the end of the tunnel.



The @EU_Commission has secured contracts with 6 vaccines companies.



The 1st 🇪🇺citizens might already be vaccinated before the end of December.



Member states must get ready now for vaccinations. This is our ticket out of this pandemic.