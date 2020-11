И Оксфордската ваксина с висока ефективност. Германия и Великобритания може да започнат ваксиниране през декември

В аксината срещу Covid-19, разработена от Оксфордския университет, е с много голяма ефективност, показа проучване.

Резултатите са показали защита 70%, но изследователите посочват, че това число може да достигне до 90% чрез промяна на дозата.

Ваксините на Pfizer и на Moderna показаха 95% ефективност, но оксфордската ваксина е по-евтина и доста по-лесна за съхраняване и транспортиране до всяко кътче на света, отколкото другите два. Очаква се тази ваксина да играе важна роля в борбата с пандемията, ако бъде одобрена за употреба от регулаторите.

Премиерът Борис Джонсън определи резултатите от проучването като "вълнуваща новина" и "фантастични резултати".

Британските регулационни органи може да разрешат още тази седмица използването на ваксината, разработена от компаниите Пфайзер и Бионтек, още преди тя да бъде разрешена за използване в САЩ, съобщи Ройтерс, като цитира информация на британския в. "Телеграф". Според правителствени източници регулационните органи са на път да започнат официална оценка на ваксината. Националната здравна служба е била предупредена да се готви да я поставя от 1 декември.

Американската регулационна Агенция за контрол на храните и лекарствата съобщи в петък, че ще заседава на 10 декември дали да разреши използването на ваксината, припомня Ройтерс.

Великобритания е поръчала 40 милиона дози от ваксината на Пфайзер и очаква до края на годината да получи 10 милиона дози, достатъчни, за да защитят 5 милиона души, ако регулационните органи разрешат използването й.

