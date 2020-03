Десетки загинали в Иран, борили Covid-19 с алкохол

Н ай-малко 27 души са загинали след алкохолно отравяне в иранските провинции Хузестан и Алборц в опит да се преборят с коронавируса (COVID-19), съобщиха в понеделник иранските информационни агенции.

"Някои от гражданите са чували, че употребата на алкохол може да им помогне да се преборят с коронавируса, така че те са го използвали като превантивна мярка", заяви Али Есанпур, говорител на Университета по медицински науки в Ахваз, пред иранските държавни медии, цитиран от ABC News.

С избухването на коронавируса в Иран, слуховете за ненаучни лечения как да се излекува вирусът, се разпространиха в социалните медии. Сред тях бе и пиенето на алкохол.

Въпреки официалната забрана за употреба на алкохол в Иран, някои хора се отровили като са изпили промишлен алкохол, продаван за санитарни цели.

Докато официалният брой на заразени с коронавирус в провинция Хузестан е 73, най-малко 218 иранци са хоспитализирани в медицинските центрове след алкохолно отравяне.

"Един от пациентите загуби зрението си, други пациенти са в критично състояние", добави Есанпур.

"В северната провинция Алборц седем души са починали вследствие отравяне с алкохол", заяви заместник-прокурорът на град Карадж Мохамед Агаяри.

Иран бе държавата, най-силно засегната от новия коронавирус в Близкия изток.

Официалният брой на заразените пациенти 7 161, като жертвите са 237 души. Общо 2 394 души са се възстановили, според говорител на здравното министерство в доклад на държавната агенция Fars News.

