EMA започва преглед в реално време на лекарството срещу COVID-19 на Merck

А мериканският производител на лекарства Merck & Co Inc заяви, че лекарственият регулатор на Европейския съюз е започнал преглед в реално време на експерименталното антивирусно лекарство срещу COVID-19 за възрастни на компанията, предаде "Ройтерс".

Нова надежда срещу COVID-19 – антивирусно хапче

U.S. drugmaker Merck & Co Inc said on Monday the European Union's drug regulator has initiated a real-time review of its experimental COVID-19 antiviral drug for adults. https://t.co/yEY3OqIjRv