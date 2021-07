COVID-19: Страх от летен хаос във Великобритания

Б орис Джонсън чува все повече предупреждения за хаос в училищата и на работните места, на фона на спешни искания за яснота относно плановете на правителството за справяне с непредсказуема ескалация в новите случаи на коронавирусна инфекция, пише британският вестник The Guardian.

Запазването на съвети за носене на маски в определени условия и отказ от карантина за всеки в Англия, който е напълно ваксиниран, са мерки, които се обмислят от правителството, за да се спре възраждането на случаите и да се избегнат локдауните - нещо, което също рискува да повлияе негативно на Националната здравна система (НЗС), пише "Фокус".

