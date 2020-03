COVID-19: Поне половин година преди Великобритания да се върне към "нормален живот"

М оже да отнеме най-малко шест месеца, преди животът в Обединеното кралство да се върне към нормалното си състояние, заяви заместник-главният медицински санитарен инспектор в Обединеното кралство, предаде "Би Би Си".

Осем нови случая на заразени с COVID-19 у нас, 14 души са изписани до момента

По време на на ежедневния правителствен брифинг за коронавируса д-р Джени Харис добави, че това не означава, че страната ще бъде в състояние на тотална блокада през това време. Но обществото трябва да бъде "наистина много отговорно и да продължава да прави това, което прави в момента".

As a sole director of an Ltd. not covered by the economic package, with no savings, what does @RishiSunak expect me to live on for 6 months?



BBC News - Coronavirus: Six months before UK 'returns to normal' - deputy chief medical officerhttps://t.co/m6UFbusq0f