Бил Гейтс с мрачно предупреждение за Омикрон

В поредица от постове в социалната мрежа Twitter късно във вторник милиардерът Бил Гейтс каза, че планира да отмени по-голямата част от коледните си планове и предупреди, че САЩ „може да навлязат в най-лошата част от пандемията“.

Твърдейки, че вариантът Омикрон се разпространява по-бързо от всеки вирус в историята, съоснователят на Microsoft каза, че

остава голямото неизвестно колко тежко може да ви разболее този вариант на COVID-19.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

„Трябва да го приемаме много сериозно, докато не научим повече за него. Дори и да е наполовина толкова тежък, колкото Делта, това ще бъде най-лошият прилив на заразата, който сме виждали досега, защото е толкова заразен“, написа Гейтс.

Той също очаква тази вълна на COVID-19 да продължи три месеца в САЩ. „Тези няколко месеца може да са лоши, но все още вярвам, че ако предприемем правилните стъпки, пандемията може да приключи през 2022 г.“, каза милиардерът.

Omicron is spreading faster than any virus in history. It will soon be in every country in the world. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

Случаите на COVID-19 в САЩ се увеличават:

страната е регистрирала средно повече от 148 000 нови случая на ден през последната седмица, с 23% повече в сравнение с преди седмица и обратно към нивата, наблюдавани за последно в средата на септември, според данните на университета Джон Хопкинс .

Чрез фондацията си „Бил и Мелинда Гейтс“ Бил Гейтс се опитва да запълни разликата в достъпа до ваксините, отбелязвайки, че много по-малко хора в страните с ниски доходи са получили ваксини срещу COVID-19. Той каза в публикация на CNN през октомври, че разликата ще стане по-трудна за преодоляване, тъй като по-богатите правителства в света купуват допълнителни дози, които да използват като бустерни дози.

The big unknown is how sick omicron makes you. We need to take it seriously until we know more about it. Even if it’s only half as severe as delta, it will be the worst surge we have seen so far because it’s so infectious. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

„Хората имат право да бъдат разстроени от несправедливостта в това отношение“,

пише Гейтс. „Ваксините правят COVID-19 до голяма степен предотвратима болест – и преживяема във всички, освен в най-редките случаи – и е сърцераздирателно да знаем, че хората умират от болест не защото не може да бъде спряна, а защото живеят в по-бедна държава“.