103-годишна жена се излекува от COVID-19

Ж ена на 103 години се превърна в най-възрастния пациент, оздравял след заболяване от новия коронавирус.

Жанг Гуангфен се възстановява от заразата само след шестдневно лечение в болницата в Ухан – китайския град, превърнал се в огнище на COVID-19.

Бързото оздравяване на столетницата се дължи на факта, че тя няма други придружаващи заболявания освен лек хроничен бронхит, каза пред репортери д-р Зенг Юлан.

103-годишната жена е диагностицирана с COVID-19 на 1-ви март 2020 г., пишат от Independent, цитирайки Chutian Metropolis Daily.

От вестника публикуват и видео от вторник, на което се вижда как Жанг е отведена от болницата до специална линейка, която да я транспортира до дома ѝ.

Хората в по-напреднала възраст и тези с придружаващи заболявания попадат в рисковата група на COVID-19.

При тях състоянието може по-лесно да се влоши.

Жанг се превръща в най-възрастния пациент, преборил коронавируса, само дни след като 101-годишен мъж от Ухан също се възстанови след боледуване от COVID-19.

100-годишен мъж с Алцхаймер, хипертония и сърдечна недостатъчност също бе възстановен в Ухан, след като за състоянието му се грижеха военни лекари.

