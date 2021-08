Вселената не е черна! Учени разкриха истинския ѝ цвят

П овечето хора вярват, че Вселената е черна. Британски учени опровергаха това схващане, като разкриха истинския ѝ цвят, пише "Лайв сайънс".

За целите на изследването си експерти от Изследователския институт по астрофизика в Ливърпул, Великобритания, са използвали специални компютърни програми. Те са направили възможно превръщането на космическия спектър в цвят, който може да бъде възприет от човешкото око. Полученият резултат опровергава общоприетото схващане, че Вселената е черна.

