За първи път в историята: астрономи забелязаха светлина зад черна дупка

Е кип от астрономи от Станфордския университет, идваща зад черна дупка, в първото наблюдение, което доказва теорията на относителността на известния физик Алберт Айнщайн.

Проучването, публикувано в сряда в списание „Nature”, анализира рентгенови „ехота“, обграждащи черна дупка, на около 100 млн. светлинни години от Земята, които са резултат от интензивната гравитация на пространството, изкривяващо обекта и огъвайки светлината обратно в полезрението.

Einstein's theory of general relativity is PROVEN after scientists see light coming from behind a black hole for the first time ever https://t.co/1ViKwvxz1J

Тези „ехота“ са проблясъци на рентгенова светлина, която идва от диска, който учените използват, за да картографират вътрешната структура на черната дупка.

Сценарият е предсказан от теорията на Айнщайн,

която определя, че масивни обекти причиняват изкривяване в пространство-времето, което се усеща като гравитация.

Роджър Бландфорд, съавтор на изследването, публикувано в Nature, споделя: „Преди петдесет години, когато астрофизиците започнаха да спекулират как магнитното поле може да се държи близо до черна дупка, те нямаха представа, че един ден може да имаме техника, с която да наблюдаваме това директно и да видим теорията на относителността на Айнщайн в действие“.

This supermassive #blackhole is 10 million times as massive as our Sun and located in the centre of a nearby spiral galaxy called I Zwicky 1, 800 million light-years away from Earth!



Artist impression & info: https://t.co/TqPoSCJkq3#ExploreFarther #ESAXMM pic.twitter.com/AKTcYMHDnh