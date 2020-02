Това са изискванията към новите астронавти на НАСА

Н АСА започва да набира следващото поколение астронавти, които ще ходят на Луната и ще пътуват до Марс.

Американската космическа агенция обяви, че ще увеличи броя на астронавтите си, които понастоящем са 48, като част от плановете за драстично разширяване на космическите мисии с човешки екипажи през следващите години.

"Тази година е 20-ата на непрекъснато ни присъствие на Международната космическа станция (МКС) в нискоземна орбита и сме на прага да изпратим първата жена и следващия мъж до Луната до 2024 г.", коментира директорът на администрацията на НАСА Джим Брайденстайн.

"За шепата силно талантливи жени и мъже, които ще наемем да се присъединят към нашия разнообразен корпус от астронавти, това е невероятен момент в пилотираните комически полети."

Изискванията към бъдещите астронавти са минимум магистърска степен по инженерство, математика или медицина.

Кандидатите ще се нуждаят от най-малко две години професионален опит или в случай че са пилоти, поне 1000 часа практика.

За първи път в историята на НАСА от желаещите да станат астронавти ще бъде поискано да попълнят двучасов онлайн тест.

Те трябва да бъдат готови да живеят и работят на 400 километра над Земята в Международната космическа станция и е задължително да са граждани на САЩ.

Въпреки че изискванията не изглеждат особено големи, конкуренцията е жестока. Последният набор от 11 астронавти на НАСА беше избран сред 18 000 кандидати.

От агенцията очакват настоящото набиране на кадри да приключи до средата на 2021 г. След това одобрените ще трябва да преминат през двугодишна програма за обучение в космическия център "Джонсън" в Хюстън, Тексас.

В нея ще бъдат включени класове по космическо пътуване с практика в подводната лаборатория за неутрална плавателна способност на НАСА, а също и уроци по роботика, пилотиране, ремонт на електрически системи и руски език.

Бъдещите астронавти ще бъдат въведени и в основните елементи на програмата "Артемида" за завръщане на хората на Луната до 2024 г.

Традиционно около половината от новобранците астронавти в НАСА идват от армията – най-вече пилоти изпитатели.

Заплащането варира, но за цивилните, стандартното базово възнаграждение за федерални служители е от 53 800 до 70 000 щатски долара годишно.

Big news! Starting March 2 @NASA will begin accepting astronaut applications. Our newest astronauts have what it takes to explore the stars — do you? Check out their advice to #BeAnAstronaut and get your resumes ready! https://t.co/MtguPM6h3A pic.twitter.com/KUlQh7ADDL