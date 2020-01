С тази нова „мега ракета” НАСА ще прати хора на Луната

П ървата степен на „мега ракетата” на НАСА Ес Ел Ес, напусна фабриката в Ню Орлиънс за решаващи тестове, с които да се оцени готовността за изстрелване.

Космическата система за изстрелване (SLS) е критична част от програмата „Артемис”, която има за цел да върне американците на Луната до 2024 г.

Цялата ракета, която ще бъде по-висока от 30-етажна сграда, се конструира за НАСА от „Боинг”. Това е най-голямата ракета, правена някога в САЩ.

The first #Artemis SLS rocket stage has been rolled out to @NASA’s Pegasus barge from NASA’s Michoud Assembly Facility in New Orleans. @NASA, @BoeingSpace and @AerojetRocketdyne teams gathered to watch this milestone. pic.twitter.com/ccblXhDWsG