Ето как погледът на робот се отразява върху човешкия мозък

И талиански учени демонстрираха, че погледът на робот може да ни подведе да мислим, че това е социално взаимодействие и да забави способността ни да вземем решение, съобщи Ройтерс.

"Погледът е изключително важен социален сигнал, който използваме ежедневно за общуване“,

казва ръководителката на изследването Аньешка Виковска от Италианския технологичен институт в Генуа. „Въпросът беше дали погледът на робот задейства същите механизми в мозъка ни като човешкия".

