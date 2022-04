За първи път в историята: Публикуваха пълния човешки геном

У чени публикуваха за първи път пълен човешки геном, съобщи Ройтерс.

През 2003 г. учените обявиха, че са декодирали пълната секвенция на човешкия геном. Около 8 на сто от нея обаче не бе напълно дешифрирана, основно защото се състои от често повтарящи се участъци от ДНК-веригата.

