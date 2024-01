Революция в електрониката: Създадоха първия в света полупроводник от графен

И зследователи от Джорджийския технологичен институт, САЩ, са създали първия в света функционален полупроводник, направен от графен - единичен лист от въглеродни атоми, задържани заедно от най-здравите познати връзки, съобщи Юрикалърт.

Полупроводниците - материали, които провеждат електричество при определени условия, са основни компоненти на електронните устройства. Пробивът на екипа отваря вратата към нов начин за правене на електроника.

Технологията може да позволи създаването на по-малки и по-бързи устройства и може да намери приложение в квантовите изчисления.

