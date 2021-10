НАСА ще тества ракета за защита на Земята от опасни астероиди

Н ационалната администрация по аеронавтика и изследване на космическото пространство (НАСА) за първи път ще тества защита на Земята от потенциално опасни астероиди.

Според "Вашингтон пост", американската космическа агенция планира да изстреля ракета със специална сонда към един от тези обекти през ноември, която ще трябва да се сблъска с астероид и да промени орбитата му.

This will be cool. Double Asteroid Redirection Test (DART) Mission and before you fall for clickbait. No, this astroid is not hitting the Earth this is a test to see if NASA could redirect an asteroid in the future. https://t.co/hiGHdeGTXd #nasa #space pic.twitter.com/uuOUTS7pzf