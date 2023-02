НАСА се връща на Уран за първи път от 1986 г.

Н езависимо дали сте почитатели на далечната галактика от приключенските филми "Междузвездни войни" или просто скромни пътешественици, които се възхищават на съвременната наука отдалеч, едно нещо е сигурно: всички сме поне малко любопитни какво се случва на Уран.

НАСА не беше изпращала космически апарат до далечния газов гигант от повече от 30 години, когато "Вояджър 2" извърши тест по прелитане през 1986 г.

Сега според Science.org изглежда, че най-накрая сме готови да изследваме огромните непознати кухини на Уран, като използваме орбитални апарати и сонди за обстойни проучвания.

Уран, разбира се, е седмата планета от слънцето на нашата Слънчева система, наречена на божество от гръцката митология, дядо на Зевс.

Със своята повърхност от 3,121 милиарда квадратни мили планетата има четвъртата по големина планетарна маса и третия по големина планетарен радиус в Слънчевата система.

Всичко това означава, че Уран е абсолютно огромен и просто изобилства от странности за изследване.

