Астероид премина рекордно близо до Земята

А стероид постави своеобразен рекорд, преминавайки много близо до Земята без инциденти, съобщава CNET. Това се е случило вчера, като астероидът е прелетял над северна Африка на разстояние само 6200 км. от Земята.

За сравнение, повечето сателити са на разстояние от около 35 000 км от Земята. Астероидът е прелетял покрай Земята със скорост 43 400 км/ч.

Учените изчисляват, че той е доста малък, между два и седем метра в диаметър. Той не би причинил сериозни щети ако беше навлязъл в атмосферата и ударил Земята.

