Астероид прелетя "на косъм" от Земята (ВИДЕО)

А стероид с размерите на автомобил е преминал "на косъм" от Земята на 20-ти декември т.г. Той е бил засечен от учените в момента на преминаване, съобщава CNET.

Астероидът 2022 YO1 е прелетял на около 21 000 км. от Земята. Това е по-малко разстояние отколкото се намират някои сателити, включително тези за телекомуникации.

Close call. Newly-discovered #asteroid 2022 YO1 passed closer than our geostationary satellites on Saturday. This shortened its orbital period, ensuring more frequent encounters. pic.twitter.com/foY24XNYdu