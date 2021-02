Изстреляха ракета на биогориво, ще бъде космически Uber

П ървата в света ракета на биогориво Stardust 1.0 бе изстреляна в САЩ. Макар и със забавяне, заради минусовите температури, които нарушаваха работата на електронните устройства, ракетата, която може да напише нова страница в историята на космическите изследвания, излетя успешно.

Компанията за рисков капитал bluShift Aerospace работи в продължение на шест години, за да усъвършенства формулата на горивото. Основателят й Саша Дери все още не е разкрил състава му, но казва, че необходимите компоненти им има във фермите по целия свят.

"Стремим се да докажем, че биогоривото може да работи не по-зле, а в някои случаи дори по-добре от традиционното ракетно гориво. Намалява разходите за доставка на килограм товар в орбита и е напълно нетоксично, което е по-добре за околната среда на планетата", каза Дери.

Stardust е малка ракета с дължина само шест метра и тегло 250 килограма. Предимството й е, че полетът е евтин, не изисква високотехнологична инфраструктура и атова е по-достъпно. С нея компании, изследователи и дори студенти биха могат по-често да експериментират и тестват различни продукти в космоса.

