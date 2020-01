Google улеснява хората със зрителни проблеми, скоро ще може да чете уебсайтове

Google обяви по време на CES 2020, че Google Assistant скоро ще може да чете уебсайтове на потребителите. Това ще улесни достъпа до информация на хората със зрителни проблеми, пише CNBC.

А още по-добрата новина е, че Google ще превежда текстовете от 42 езика преди да ги прочита, ако те са на такъв, който потребителят не разбира.

Всичко, което е необходимо да се направи, е да се зареди сайтът на телефон с Android, а след това да се зададе гласова команда: "Hey Google, read it" или "Hey Google, read this page". След това Google Assistant се заема със самото четене.

