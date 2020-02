Знакови избори в Ирландия днес

И рландците гласуват днес за нов парламент.

Фаворити на изборите в Ирландия обикновено са двете големи партии "Фина гейл" и "Фина фойл". На днешните избори обаче се очаква силен резултат да отбележи и лявата националистическа партия "Шин фейн", която е исторически свързана с Ирландската републиканска армия (ИРА) и се обявява за обединение на Ирландия и Северна Ирландия, отбелязват Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

Проучванията сочат увеличаване на подкрепата за "Шин фейн".

"Шин фейн" е основна сила в Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, но в Ирландия отдавна е второстепенен политически играч заради връзките си с ИРА. Предложенията на партията за решаване на жилищната криза и на проблемите на здравеопазването обаче я правят популярна сред избирателите, особено сред младите хора.

