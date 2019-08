И зкуството руши стени в буквален и преносен смисъл. Когато говорим за заграждения и огради, първата ни асоциация е Берлинската стена. През 1989 г. тя е разрушена, но нейни еквиваленти продължават да се появяват по целия свят. Държавите оправдават ограждането на границите със заплахата от тероризъм, големите бежански вълни и трафика на хора, стоки и оръжия.

Стени се издигат по целия свят, а най-много има в Азия, следват Европа и Африка. Тези заграждения имат различни цели. Едни от тях биват изграждани, за да предпазват от външни заплахи, други - за да потушат напрежението между общностите. Но това, което всички постигат, е едно - разделение.

Ето как различни инициативи по света се борят за обединение и премахване на стените:

Границата между САЩ и Мексико:

В края на месец юли тази година двама професори от Калифорния монтират три розови люлки, които преминават през граничната ограда между САЩ и Мексико. Целта е семействата от двете страни да се почувстват отново обединени. Инициативата е критика към политиката на Доналд Тръмп, която разделя мигрантските семейства, търсещи убежище на границата.

Банкси и Стената на Западния бряг:

През 2017 г. лондонският артист Банкси отвори своя „ограден хотел“ във Витлеем. По този начин авторът заявява артистичното си мнение относно ситуацията на Западния бряг. Хотелът е напълно функциониращ и предлага изгледи, които наподобяват разделителната стена, изградена от Израел през 2002 г.

East Side Gallery в Берлин:

Берлинската стена е построена през 1961 г. Скоро след това от западната страна започват да се появяват графити, които изразяват недоволството от политиката на Източна Германия. Днес част от стената, която все още стои, е превърната в галерия на открито. На нея има повече от 100 рисунки, които призовават за мир и свобода. Една от най-емблематичните е пресъздаването на целувката между източногерманския лидер Ерих Хонекер и Леонид Брежнев.

Флагът на ЕС и Мароко:

Бежанците, които се надяват да влязат в Европейския съюз, често се опитват да щурмуват телената ограда, разделяща Европа от Африка. Тя се намира край испанския анклав Мелиля в Северна Африка. През 2012 г. италианският уличен художник BLU рисува графит, в който 12-те златни звезди от знамето на ЕС са заменени от остри телчета.

„Линиите на мира“ в Белфаст/Северна Ирландия:

Първата „линия на мира“ се появява през 1969 г. Бодливата тел има за цел да раздели враждуващите католици и протестанти. Постепенно заграждението се превръща в бетонна стена, висока 6 метра. Въпреки че някои от стените вече са съборени, други продължават да стоят и да носят спомен за разделение и отчуждение. Днес те са част от туристическите обиколки из Белфаст. За посетителите това е интересно място за снимки, а за активистите - платно, върху което да изразят недоволството си.

Никозия/Лефкоша – последната разделена столица:

За кипърските гърци това е Никозия – столицата на Република Кипър. За кипърските турци – Лефкоша – столицата на Севернокипърската турска република. И до днес буферната зона в града разделя двата етноса. На места „Зелената линия“ се състои от циментови стени, бодлива тел, има дори варели, пълни с пясък. През 2016 г. лондонският уличен художник SYD рисува графита Break Down the Wall, вдъхновен от Pink Floyd.

Crossings between the two sides of #Nicosia (Turkish Cypriot State in the North and the remainder of the Republic of #Cyprus) have been permitted at closely monitored checkpoints for over a decade, yet much of the dividing wall remains, attracting #graffiti messages in #protest. pic.twitter.com/WvWv1nrxl1