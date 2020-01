"Кървавата неделя": Какво се случи на 30 януари 1972 г.

О стров Ирландия има богата и дълга история. Най-проблематичен се оказва 20 в. Времето от 1968 г. до 1998 г. в Северна Ирландия е познато като „The Troubles”. Терминът е използван като евфемизъм на насилствения политически и граждански конфликт.

На 30 януари 1972 г. тринадесет души са убити, а други 15 са ранени, след като войници от британската армия откриват огън по демонстранти, които протестират с искания за граждански права в предимно католическата част на Дери, Ирландия.

Денят е наречен „Кървавата неделя“.

