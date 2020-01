Нови случаи на заразени с мистериозния китайски вирус. Какви са симптомите?

З а още 17 случая на инфекция с новия тип коронавирус съобщи Комитетът по здравеопазване на китайския град Ухан в провинция Хубей.

Според публикувания доклад сред 17-те нови пациенти са 12 мъже и пет жени, като най-младият е на 30 години, а най-възрастният - на 79.

Учени: Мистериозният китайски вирус е заразил стотици хора

Симптомите им са започнали да се проявяват около 13 януари – първоначално заразените са имали температура и кашлица, съобщава РИА Новости.

Трима от заболелите са в тежко състояние. Състоянието на останалите се оценява като стабилно. Лекарите наблюдават и лицата, които са имали близък контакт с пациентите.

В края на декември китайските власти съобщиха за огнище на пневмония с неизвестен произход в Ухан. Преди това експертите установиха, че причинителят на заболяването е нов вид коронавирус. Към 19 януари общият брой на случаите нараства до 62 души, от които двама души са починали.

Експерти от Китай и Световната здравна организация стигнаха до заключението, че инфекцията се причинява от коронавирус.

Коронавирусите са широко семейство от вируси, но само за шест (новият би бил седми) е известно, че заразяват хората.

В най-лекия случай те могат да причинят обикновена настинка, докато тежкият остър респираторен синдром (Sars), който тръгва от Китай през 2002 г., е коронавирус, причинил смъртта на 774 души от 8 098 заразени с него. Анализът на генетичния код на новия вирус показва, че той е по-тясно свързан със Sars, отколкото всеки друг човешки коронавирус.

По-рано BBC, позовавайки се на твърдения на учените, съобщи, че всъщност броят на хората, които са заразени от мистериозния вирус в Китай, е много по-голям, отколкото сочат официалните данни.

Учените смятат, че все още е твърде рано „да се бие тревога”, но определено има повод за загриженост.

Китайските власти твърдят, че не е имало случаи на разпространение на вируса от човек на човек. Според тях той е преминал бариерата между видовете и идва от заразени животни от пазара в Ухан.

