Зловещо: Откриха "откъсната ръка" в джоба на заподозрян в убийство

М ъж от Пуебло, Колорадо, заподозрян в убийството на жена и захвърлянето на тялото ѝ в река, е открит с отрязана ръка в джоба на палтото си. Това сочат данни на полицията.

На 10 януари полицейското управление на Пуебло се отзовава на сигнал за убийство и откри мъртвото тяло на възрастна жена във “Фонтан Крийк” (приток на река Арканзас), съобщават властите в прессъобщение. 26-годишният Соломон Мартинес е арестуван от властите по подозрение за убийство първа степен във връзка със случая, предаде People.

Властите са открили „човешка ръка в найлонова торбичка в левия джоб на якето на Мартинез“, която според тях принадлежи на жертвата. Това се посочва в клетвената декларация за ареста. След като бил разпитан при ареста си, заподозреният казал на полицията, че „ръката е била в якето му от два дни“.

