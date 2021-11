Жестоко убийство на момиче и мъчения след кражба на "Страдивари"

Т елата на 62-годишния археолог Бернард фон Бредо и 15-годишната му дъщеря Лорина бяха открити с огнестрелни рани в дома им в Арегуа, в покрайнините на столицата на Парагвай Асунсион.

Трима германци са арестувани във връзка с убийствата, съобщи днес местната полицията. Къщата на археолога е била ограбена и навсякъде са открити следи от кръв.

"Германските граждани Фолкер Гранас, 58 г., Ив Асриел Спартакус Щайнмец, 60 г., и Щефан Йорг Месинг Дарчингер, 51 г., са арестувани като заподозрени", посочи ръководителят на полицейските разследвания Уго Гранс, цитиран от БГНЕС.

Бредо е намерен да лежи на маса с огнестрелна рана в задната част на главата и следи от изтезания. Дъщеря му е открита във ваната с огнестрелна рана в стомаха.

Главният прокурор Лорена Ледесма заяви, че убийствата изглежда са свързани с кражба на цигулки "Страдивари", които могат да струват десетки милиони.

"За да извършат престъпление и такова брутално убийство, трябва да е защото са познавали жертвите. Намерихме много доказателства", посочи Ледесма.

Освен че е работил като археолог, Фон Бредо е ремонтирал музикални инструменти и е бил известен в Европа като експерт-реставратор.

Ледесма поясни, че убийците са "търсили сертификати за автентичност" в дома на Фон Бредо, които са им били необходими, за да продадат откраднатите цигулки.

The murder of mammoth expert Bernard von Bredow and his daughter is shocking, and I wish more had been aware of what a brilliant man he was during his lifetime. He deserves some long obituaries indeed. https://t.co/L9HBgqeedY