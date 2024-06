Жертва и ранени при руска атака в Украйна

Р усия предприе рано днес въздушна атака с ракети и дронове срещу Киев, предаде Ройтерс, като цитира съобщение в Телеграм на украинската армия. По първоначална информация няма пострадали или нанесени щети в столицата.

Противовъздушните системи са унищожили всички въздушни оръжия при приближаването им към града, съобщи управителят на Киевска област Сергий Попко в Телеграм. Той каза, че според предварителната информация Русия е използвала при нападението комбинация от крилати и балистични ракети, както и дронове.

Очевидци съобщиха пред Ройтерс, че в Киев и околностите са се чули няколко взрива. Към момента не е известно дали има нанесени щети в околностите на Киев.

Man injured in Russian June 10 attack on #Kharkiv dies in hospital.

🔗 https://t.co/GBhPFj1a3l#Kyiv #Ukraine #BBCBreaking #GBNews pic.twitter.com/zX0I2pTGDo