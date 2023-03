Те могат да ругаят и да носят часовник: Жените-мъже, заклетите девици на Албания

В отдалечените планини на Северна Албания има села, където жените живеят и се държат като мъже. Те са с къси коси, носят широки панталони и носят традиционно мъжки имена. Те пият и пушат в мъжка компания, носят оръжия и изкарват хляба си като овчари или шофьори на камиони.

Тези жени са избрали да водят мъжки живот не за да изразят своята сексуалност, а за да избягат от потисническата доминация на патриархалната система. Наричат ​​се заклети девици или бурнеша.

Подобна привилегия обаче има цена. Заклетите девици на Албания са дали обет за доживотна девственост и целомъдрие, жертва, за която нито една от тези жени никога не е съжалявала.

Known as sworn virgins or burnesha, people like Lumia (left) and Mark (right) practice a traditional Albanian custom where someone assigned female at birth assumes a male gender role by taking a vow of chastity.

