Жена е хапана и душена 2 часа от питон в дома си

Т айландка беше хваната в капан от 20-килограмов питон за около два часа в дома си, преди спасителите да успеят да я освободят.

64-годишната Аром Арунрой беше ухапана няколко пъти от змията, която беше влязла в дома й в Самут Пракан, провинция южно от Банкок. Тя каза, че мила чинии около 8.30 вечерта, когато внезапно усетила, че нещо я ухапва по крака.

“Погледнах и беше змия", казва тя в интервю, излъчено по тайландските медии.

Аром разкрива, че се е опитала да се пребори със змията и е извикала за помощ, но никой не я е чул.

WTF!!! I can't even imagine how i'd cope in this situation!! "Thai woman rescued after two hours trapped in four-metre python’s coils" https://t.co/A9F4V1YDAO