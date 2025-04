Земетресения разлюляха Западна Турция

Н ово земетресение от 4,6 е било регистрирано в 10:20 ч. местно (и българско време) в района на град Симав в западния турски окръг Кютахия, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

По-рано сутринта бяха регистрирани още два труса на същото място – с магнитуд 4,5 в 07:23 ч. и с магнитуд 3,9 в 07:29 ч.

Третото земетресение с магнитуд 4,6 е станало на дълбочина 12,17 км.

Валията на Кютахия Муса Ъшън съобщи пред ТРТ, че занятията в училищата в Симав и околните селища са отменени за един ден.

Преустановен заради сеизмичната активност е и учебният процес в град Пазарлар.

