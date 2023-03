Земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер е регистрирано в Еквадор

С илно земетресение беше регистрирано днес в Еквадор, но няма незабавни данни за щети или пострадали, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Геоложката служба на САЩ съобщи за земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер в крайбрежния регион Гуаяс в страната.

ℹEvent wrap-up: today a M6.7 #earthquake (#sismo) hit #Naranjal (#Ecuador) at 12:12:55 local time (UTC 17:12:55). Shaking was felt over 300km by approximately 8M people in Ecuador.