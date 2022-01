Земетресение край бреговете на Кипър, има ли щети

З еметресение с магнитуд 4,9 е регистрирано тази сутрин в Средиземно море край Кипър, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.9 in Cyprus Region 45 min ago pic.twitter.com/ZWOJUxYH4J