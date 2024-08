Зеленски подписа закон, забраняващ свързаната с Москва УПЦ

У краинският президент Володимир Зеленски подписа закона за забрана на свързаната с Москва Украинска православна църква (УПЦ). Официалният текст на нормативния акт беше обнародван на интернет страницата на парламента, съобщиха световните осведомителни агенции.

Законът, приемането на който беше осъдено от Русия, беше утвърден на Деня на независимостта на Украйна от Съветския съюз, а също две и половина години след руската инвазия в източноевропейската страна.

В реч украинският лидер заяви, че това решение затвърждава независимостта на Украйна. "Украинското православие днес прави крачка към освобождаването си от демоните на Москва", каза той.

Украйна се опитва да се освободи от руската духовна хегемония от 2014 г., но тези усилия получиха, нов, още по-решителен тласък, след като Русия нахлу на нейна територия през 2022 г.

УПЦ официално обяви през 2022 г., че прекъсва връзките си с Московската патриаршия, но украинските власти многократно обвиняваха духовниците ѝ, че продължават да са верни на Русия.

Нахлуването в Украйна беше благословено от предстоятеля на Руската православна църква, Патриарх Кирил, твърд съюзник на президента Владимир Путин, отбелязва Франс прес.

Vladimir Zelensky, in his Independence Day message to Ukrainians, referred to Putin as a "sick old man from Red Square," the Moscow Patriarchate as "devils," and the Russian army as "orcs."



The Ukrainian president stated that he was recording his address near the border. He… pic.twitter.com/DnE4m9VW8c