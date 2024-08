Зеленски: Украйна контролира 92 селища в руската Курска област

П резидентът Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили контролират територия с площ от над 1250 кв. км и 92 селища в руската Курска област, предаде Ройтерс.

Той призова съюзниците на Киев да позволят използването на западно оръжие за удари във вътрешността на Русия и добави, че липсата на подобно разрешение е главната причина Украйна да не може да спре напредването на войските на Москва на източния фронт.

Над 121 хиляди души са евакуирани от Курска област

"Наивната, илюзорна концепция за така наречените червени линии по отношение на Русия, която властваше в оценките за войната на някои наши партньори, се разпадна на пух и прах в последните дни някъде около Суджа", каза Зеленски в обръщение към представители на дипломатическите мисии на Украйна в чужбина, визирайки пограничния руски град в Курска област, намиращ се в момента под украински контрол.

Украинските сили, добави той в разпространеното в "Телеграм" изявление, контролират 92 селища в Курска област.

"Ако нашите партньори бяха отменили тези ограничения за използването на оръжия на територията на Русия, нямаше да е нужно физически да навлизаме в Курска област", каза Зеленски и изтъкна необходимостта от защита на пограничните украински населени пунктове.

