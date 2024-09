Зеленски: Мисля, че САЩ и Великобритания се страхуват от ескалация

У краинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че все още не е получил „разрешение от Вашингтон и Лондон да използва ракети с голям обсег срещу Русия, със сигурност поради страх от ескалация", предаде Франс прес.

„Нито Америка, нито Обединеното кралство са ни дали разрешение да използваме такива оръжия за удари по руска територия, по каквато и да е цел и на каквото и да е разстояние“, така че Киев не го е направил", заяви украинският президент пред журналисти. „Мисля, че те се страхуват от ескалация“, добави той.

Западната военна помощ „се е ускорила в началото на септември и ние сме доволни от това. Усещаме го“, добави Зеленски.

🇺🇦ZELENSKY: UK / U.S WON'T LET ME SHOOT THEIR LONG-RANGE WEAPONS IN RUSSIA



The US and UK have not authorized Ukraine to use long-range missiles on Russian territory, possibly fearing escalation.



He added that military aid to Ukraine has increased, but peace plans from China… pic.twitter.com/NorNB5GdeX