“Затегнете коланите": Нов вариант на COVID-19 е засечен в САЩ

Н ов вариант на COVID-19, наречен KP.3.1.1, се разпространява в САЩ, съобщават Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Експертите предупреждават, че новият вариант – който към 3 август представлява повече от 1 на всеки 4 случая на COVID-19 в САЩ – е “по-голямо предизвикателство” за човешката имунна система в сравнение с предишните варианти.

Новият вариант е разновидност на доминиращия преди това KP.3, който стана известен в края на май. Заедно KP.3.1.1 и KP.3 представляват почти половината от всички случаи на COVID-19 в САЩ, тъй като вирусът продължава да се разпространява на фона на “лятна вълна” от инфекции.

Проучване показа развитието на COVID-19 при дивите животни

Както KP.3.1.1, така и KP.3 принадлежат към нов клас варианти, наречени варианти "FLiRT". Те са кръстени на мутациите в проекциите върху повърхността на вируса, които им позволяват да навлязат в нашите клетки. Тези проекции, известни като шипови протеини, също се използват като мишени от нашата имунна система и ваксинации.

Според ранен анализ (който не е рецензиран), KP.3.1.1 е значително по-заразен от предишните варианти, включително KP.3. Може също така да преодолее имунитета ни, предоставен от съществуващите ваксини.

В публикация в X, Ерик Топол, професор по молекулярна медицина в Scripps Research, каза, че новият вариант е „по-голямо предизвикателство за човешкия имунен отговор, отколкото KP.3 и предишните варианти“.

Признаци на COVID-19 в организма години след първоначалната инфекция

“Затегнете коланите, тази вълна все още не е приключила поради появата на KP.3.1.1“, коментира той в друга публикация.

Повишаването на KP.3.1.1 следва скок в откриването на COVID-19 при проучвания на отпадъчни води в САЩ, като "много високи" нива са открити в 20 щата, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Въпреки това, докато Центровете за контрол и превенция на заболяванията съобщават за стабилно нарастване на инфекциите в САЩ през последните седмици, хоспитализациите остават относително ниски. От това, което видяхме досега, новите варианти на FLiRT, макар и по-инфекциозни, обикновено не причиняват тежки симптоми. Все пак е важно да се изолирате от другите, ако започнете да развивате симптоми.

New US Covid genomic surveillance

The KP.3.1.1 variant is on the move to become dominant, more of a challenge to our immune response than KP.3 and prior variants (especially without new KP.2 booster when we need it for high-risk individuals) pic.twitter.com/swyPx9bHCH