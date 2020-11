Тръмп: Ще се наложи съдиите да се произнесат. Засилват охраната на Байдън

Н апрегнатото очакване на резултатите от броенето на бюлетините в САЩ продължава, както и заканите на президента Доналд Тръмп да оспори резултата. Медии в САЩ сравниха ситуацията с изборите през 1876 г., когато победителят е определен два дни преди встъпването в длъжност през януари.

През последния час отново настъпи очакване. Washington Post съобщи, че Сикрет сървис ще засили охраната на Джо Байдън от днес в очакване, че скоро той може да обяви победа. Говорител на секретната служба отказа да коментира, като заяви, че агенцията не коментира мерките за сигурност на висши политици.

Secret Service plans to ramp up protection of Biden in anticipation of his possible win https://t.co/CNjXTNZ8P2