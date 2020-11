Вотът в САЩ: Какви са резултатите от изборите

С ъдия в Мичиган отхвърли съдебен иск на кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп, подаден в опит да спре преброяването на гласовете в щата, предаде агенция "Ройтерс".

Съдия Синтия Стивънс отхвърли иска по време на съдебно заседание и заяви, че планира да издаде писмено решение утре.

