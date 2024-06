Защо Путин отива в Северна Корея

Р уският президент Владимир Путин ще посети Северна Корея за двудневно посещение, което започва днес. По време на посещението се очаква да бъде подписано споразумение за стратегическо партньорство между двете страни.

Предвижда се Путин да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, за да обсъдят задълбочаването на отношенията си, тъй като двете страни се сближават една с друга на фона на нарастващата изолация от страна на Запада.

