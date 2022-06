Защо ни очаква трудно лято, ако ще пътуваме със самолет

С настъпването на лятото и отмяната на повечето ковид ограничения, милиони европейци и американци се отправят на път. Много от тях са закупили самолетни билети преди месеци в очакване на мечтаната ваканция и много от тях може да останат неприятно изненадани, ако в последния момент се окаже, че полетът им е отменен.

Летища в Европа отменят полети

През последните дни в Европа бяха отменени стотици полети, а неприятностите тепърва предстоят.

Дълги опашки от пътници, които чакат, за да бъдат обслужени - това може да се види на редица големи европейски летища, сред които във Франкфурт, Амстердам и Дъблин, отбелязва "Дойче веле". Основните причини за тази ситуация са липсата на достатъчно летищен персонал и рязкото увеличение на пътуващите след утихването на коронавирусната пандемия. Резултатът е... отменени или забавени полети и много изнервени или направо съкрушени пътници.

Управата на лондонското летище "Гетуик" обяви преди дни, че през това лято ще бъде ограничен броят на пътниците, които ще може да обслужи, защото няма достатъчно служители, информира Ройтерс.

Второто по големина летище на британската столица ще ограничи броя на полетите до 825 на ден през юли и до 850 през август. Това решение е взето поради рязкото увеличение на въздушния трафик. Тази мярка ще помогне на авиокомпаниите и на пътниците да направят своите планове навреме и да бъде избегната отмяна на полети в последната минута, заяви главният изпълнителен директор на "Гетуик" Стюарт Уингейт, цитиран от Ройтерс.

Подобно е положението и на летище "Схипхол" в Амстердам. Миналата седмица летищните власти там обявиха, че ще наложат лимит на броя на пътниците, които ще бъдат обслужени през лятото. И те изтъкват като причина липсата на достатъчно служители.

Meanwhile, in the EU...



This from Euronews: The bad news is that the chaos seen in airports across Europe in recent months looks like it is set to continue. The problem may get worse. And airlines say it is mainly to do with staff shortages at airports. https://t.co/q2kRGiGuMg pic.twitter.com/uPHxNmXe82 — Robert Kimbell (@Rob_Kimbell) June 21, 2022

"Схипхол" ще приема по около 70 000 пътници на ден, с около 13 500 по-малко, отколкото авиокомпаниите са планирали да превозят.

Това означава, че редица въздушни превозвачи ще трябва да отменят част от полетите си, отбелязва Ройтерс.

По-рано този месец германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) обяви, че отменя около 900 полета през юли. Те е трябвало да бъдат извършени през летищата във Франкфурт и Мюнхен.

Нискотарифната авиокомпания "Юроуингс" (Eurowings), която е част от групата "Луфтханза", също съобщи, че няма да изпълни стотици полети.

"Може да се предвиди, че поради проблемите на летищата полетното ни разписание няма да може да бъде спазено изцяло, както се надявахме", заяви говорител на "Луфтханза" пред "Дойче веле". Медията отбелязва, че и други европейски авиокомпании, сред които френскo-нидерландският гигант "Ер Франс-Ка Ел Ем (Air France-KLM), както и нискотарифните "Уиз еър" (Wizz Air) и "Изиджет" (Easyjet), планират да съкратят броя на полетите си през това лято.

"Изиджет" съобщи в началото на тази седмица, че няма да изпълни част от полетите заради ограничаването им през Амстердам и през летище "Гетуик", както и поради недостиг на наземен персонал. Главният изпълнителен директор на нискотарифния превозвач Йохан Лундгрен изрази съжалението на компанията, че не може да осигури услугите, които клиентите й са очаквали.

"Правителствата на много страни отмениха ковид ограничения в последния момент. Поради това авиоиндустрията имаше много малко време, за да реорганизира бизнеса си, след като до голяма степен беше "заспала" в продължение на две години", коментира генералният директор на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) Уили Уолш, цитиран от "Дойче веле".

По-рано този месец британският министър на транспорта Грант Шапс призова авикомпаниите да спрат да продават билети за полети, които не могат да осъщестят.

По време на пандемията от коронавирус рязко намаляха пътуващите, което доведе до ограничаване на броя на полетите и до съкращения на служители. Сега търсенето се увеличава, но авиокомпаниите не успяват да поемат целия пътникопоток заради недостиг на персонал. Налага се авиокомпаниите и летищните оператори да привлекат нови служители. Те обаче трябва да им гарантират по-добри условия на труд и заплащане, отбелязва Ройтерс.

Asia could see chaos of Europe and US airports if staff situation is not handled right https://t.co/HDV0dLJXqQ — The Straits Times (@straits_times) June 21, 2022

Сериозни проблеми в САЩ

Още по-сериозни са проблемите, с които се сблъскват пътниците в САЩ и мениджърите на много летища и авиокомпании.

През миналата седмица зад Океана бяха отменени хиляди полети и положението не се подобрява.

Най-много полети са анулирани от летище "Шарлот-Дъглас" (Charlotte Douglas) в щата Северна Каролина, което е важен хъб на "Американ еърлайнс" (American Airlines), от "Ла Гуардия" (LaGuardia) в Ню Йорк, от "Нюарк Либърти" (Newark Liberty) в Ню Джърси, както и от Националното летище Роналд Рейгън край столицата Вашингтон.

Американският транспортен министър Пийт Бутиджидж проведе видеоконферентна среща с главните изпълнителни директори на авиокомпании, за да обсъдят мерки за нормализиране на ситуацията.

"Обясних им, че в този момент ние наистина разчитаме на тях, за да гарантират сигурност и предвидимост за пътуващите", заяви Бутиджидж в интервю за Ен Би Си Нюз (NBC News), предаде Асошиейтед прес.

Редица авиокомпании и в САЩ изпитват недостиг на персонал, най-вече на пилоти, поради което не успяват да изпълнят всичките си планирани полети.

На фона на тези проблеми броят на пътуващите със самолет в САЩ надхвърли 2,2 милиона души дневно, все още с около 300 000 пътници по-малко от средния им дневен брой през юни 2019 г., посочва АП.

The start of the summer travel season in Europe has been marred by chaos at airports and popular tourist destinations as airlines, government agencies and industry operators struggle to meet travel demand. https://t.co/BGPbeKcuUY — The New York Times (@nytimes) June 17, 2022

Стачки нарушават въздушния трафик

Ситуацията за пътуващите със самолет в Европа през това лято се усложнява и поради стачките, които ще проведат служители на най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания "Райънеър", както и на други авиопревозвачи.

Служителите в Испания ще стачкуват на 24, 25, 26 и 30 юни, както и на 1 и 2 юли, обявиха от испанския профсъюз "Юнион синдикал обрера" (USO). Във Франция кабинните екипажи на "Райънеър" ще проведат трудов протест на 25 и 26 юни, а в Италия - на 25 юни.

Кабинните екипажи на "Райънеър" в Белгия и Португалия спират работа на 24, 25 и 26 юни, съобщи Ройтерс. От белгийския им профсъюз отбелязват, че при подобни стачни действия през април са отменени 300 полета на нискотарифната авиокомпания от летищата в Брюксел и "Шарльороа".

Пилотите и стюардесите не са доволни от условията на труд и от заплащането си, обявиха синдикалните им представители.

"Възможно е още служители да напуснат, ако компанията не отговори на нашите искания за достойно заплащане и условия на труд", предупреди Дамиан Мург от френската профсъюзна организация Национален съюз на екипажите на търговски полети.

На 23, 24 и 25 юни ще стачкуват и пилоти, и представители на кабинните екипажи на авиопревозвача "Брасълс еърлайнс" (Brussels Airlines), част от "Луфтханза", съобщиха синдикалисти, цитирани от Ройтерс.

Протестите нарушават въздушния трафик и водят до отмяната или продължителното забавяне на много полети.

And no not due to Brexit

Air traffic control strikes in Europe Caps in Amsterdam Airport are just two reasons for the chaos pic.twitter.com/mRUV5vQgdh — BuildBackBetter2022 (@BBBYetAgain) June 21, 2022

Железопътна стачка във Великобритания

Допълнителни проблеми за пътниците във Великобритания през това лято създава и голяма стачка на служителите в железопътния транспорт. Трудовият протест съвпадна с редица големи събития на Острова, включително музикалния фестивал в Гластънбъри.

Британски профсъюзни представители твърдят, че стачните действия са необходими, тъй като заплатите на работещите в сектора изостават от инфлацията във Великобритания, която достигна 40-годишен максимум.

Трудно лято за пътуващите?

Всичко това - натоварени летища, отменени полети и недоволни служители на някои авиокомпании, вещае трудно лято за много хора, които са решили да пътуват със самолет това лято в Западна Европа и в САЩ.

Пътниците трябва да бъдат подготвени, че може да се наложи да чакат по-дълго от обичайното, за да преминат през проверките за сигурност и документи, предупреждават летищните власти в редица страни. Те съветват хората да проверяват статута на полета си, преди да пристигнат на летището, за да не останат неприятно изненадани, ако той бъде отменен.

Така пътуването със самолет това лято може да се окаже истинско изпитание. Надеждите са, че операторите на летищата и авиокомпаниите ще успеят бързо да разрешат проблемите, които объркват пътническия авиотрафик, за да не бъдат провалени плановете и да не бъде помрачена ваканцията на толкова много хора.