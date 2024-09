Заради тайфуна „Яги“: Броят на загиналите във Виетнам достигна 24 души

Т айфунът „Яги“ и предизвиканите от него свлачища и наводнения са довели до смъртта на най-малко 24 души и са ранили други 299 в северната част на Виетнам, съобщи късно снощи правителството на страната, цитирано от Ройтерс.

Тайфунът е най-мощната буря, преминала през Азия от началото на годината, като в събота достигна североизточните брегове на Виетнам.

The China Meteorological Administration on Sunday identified Super Typhoon Yagi as the strongest autumn typhoon to make landfall in China since 1949. https://t.co/pkmOOS0Vb0 pic.twitter.com/K32NOpv398