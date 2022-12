Заради инцидент: Аксел Роуз обеща да не хвърля повече микрофона си към публиката

А ксел Роуз обеща да спре да хвърля микрофона си в публиката по време на концерти, след като зрител пострада на шоу в Австралия, съобщи ПА медия/ДПА, предаде БТА.

Фронтменът на Guns N' Roses, който тази година навърши 60 г.,

традиционно завършва концертните си изяви, като дава възможност на почитател от публиката да улови микрофона, който той хвърля.

#Exclusive: A Guns N' Roses fan has spoken with 10 News First, telling of the moment she was hit in the face by a microphone, launched by Axl Rose during the band's Adelaide show | @TiffWarne pic.twitter.com/bZ1AFmjjrJ