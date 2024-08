Закриването на Олимпийските игри в Париж: Това, което може би сте пропуснали

О лимпийските игри в Париж официално приключиха, но не и без голям финал!

Преди спортисти и фенове да се съберат на "Стад дьо Франс", най-големият национален стадион, олимпийският огън, носен от плувеца Леон Маршан, пътува още веднъж през Града на светлината, преди да бъде предаден на Лос Анджелис, градът домакин на следващите летни игри през 2028 г.

French swimmer and breakout star Léon Marchand was tasked with carrying the Olympic flame from the cauldron in the Jardin des Tuileries to the Stade de France during the closing ceremony. https://t.co/3P5EqHymDO pic.twitter.com/5P95POP4nK — Variety (@Variety) August 11, 2024

Обратно на огромния стадион, разположен точно на север от Париж, френското знаме и националният химн бяха изсвирени, след което всяка страна започна да влиза.

Кейти Ледеки и Ник Мийд от отбора на САЩ гордо носеха американския флаг, и двамата облечени в червени, бели и сини якета от олимпийската линия на "Ралф Лорън". Златните медалисти стояха сред знаменосците, представляващи всяка нация на игрите.

Преди светлините да угасят за официалните изпълнения, се проведе масивна караоке сесия, включваща спортисти, които пееха хитове като „We Are the Champions“. Финалните медали бяха раздадени и на първите три победителки в женския маратон, последното олимпийско събитие.

Докато музиката звучеше на заден план, фигура, наречена „Златният пътешественик“, се спусна от небето, докато сцена започна да изобразява модерна версия на прераждането на Игрите, спомняйки си Пиер дьо Кубертен, който е известен като бащата на съвременните Олимпийски игри.

A mysterious "golden voyager" descended upon the Stade de France during the Olympics closing ceremony to perform a dystopian piece in which the Games disappeared and then were reborn. https://t.co/3P5EqHymDO pic.twitter.com/iNGuipEjPu — Variety (@Variety) August 11, 2024

Оперният певец Бенджамин Бернхайм изпя „Hymn to Apollo“, докато пианистът Ален Рош стана от висящото пиано.

Тази интерпретативна последователност завърши с петте олимпийски кръга, левитиращи във въздуха, където останаха през останалата част от церемонията по закриването.

Френската инди група "Phoenix" излезе на сцената, за да изпълни „Lisztomania“, която накара цялата публика да пее.

Phoenix performs hits like "Lisztomania" and "1901" at the Paris Olympics closing ceremony surrounded by dancing athletes. https://t.co/3P5EqHyUtm pic.twitter.com/aRVrMZ5IgR — Variety (@Variety) August 11, 2024

Групата изсвири също „If I Ever Feel Better“ и „1901“, извеждайки вокалиста на Vampire Weekend Езра Кьониг. Още френски артисти, като Angèle, също се качиха на сцената.

HER изпълни националния химн на САЩ

R&B певицата, родена в Калифорния HER изпя националния химн на Съединените щати, когато Париж започна да прехвърля задълженията си за домакинство на Олимпийските игри към Лос Анджелис, където ще се проведат Летните игри през 2028 г.

При същото предаване кметът на Париж Ан Идалго даде олимпийския флаг на кмета на Лос Анджелис Карън Бас, която гордо стоеше с гимнастичката Симон Байлс, докато държеше олимпийския флаг.

Том Круз скочи от върха на "Стад дьо Франс"

Tom Cruise jumps from the roof of the Stade de France during the closing ceremony for the #Paris2024 #Olympics https://t.co/5pdJWJhkDv 📷 Fabrizio Bensch pic.twitter.com/prlaaqSC9V — Reuters Pictures (@reuterspictures) August 11, 2024

Няма друг като Том Круз, който да подчертае холивудската пищност, идваща на Олимпиадата през 2028 г. Екшън звездата от „Мисията невъзможна“ скочи от върха на "Стад дьо Франс", където грабна флага от Байлс и Бас. След това церемонията премина към записана поредица с участието на Круз.

Red Hot Chili Peppers, Били Айлиш и Snoop Dogg с изпълнения от плажовете на Ел Ей

Snoop Dogg, Billie Eilish and Dr. Dre link up to celebrate the Olympics coming to L.A. in 2028. https://t.co/DxcBXck8r3 pic.twitter.com/astzg9g2ok — Variety (@Variety) August 11, 2024

От плажовете на Ел Ей, Red Hot Chili Peppers се разтърсиха, заобиколени от гигантски пясъчни замъци и аплодираща тълпа.

Наблизо Били Айлиш и нейният брат Финеас стояха на сцена, наподобяваща кей, и изпълняваха „Birds of a Feather“.

След това микрофонът беше предаден на Snoop Dogg, който изпълни „Drop It Like It's Hot“, преди д-р Дре да влезе, за да изпълни „The Next Episode“.

Yseult завършва церемонията с „My Way“ на Франк Синатра

And now, the end is near. And so, we face the final curtain.



🔥 As we bid farewell to the Paris 2024 Olympic flame, Yseult treats us to a spine-tingling rendition of “My way”.#Paris2024 #LA28 #ClosingCeremony pic.twitter.com/SWRYUpVW86 — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

Големият финал на церемонията по закриването дойде, когато френската певица и текстописец Yseult излезе на сцената на "Стад дьо Франс", за да изпее „My Way“, класическата песен, станала популярна в изпълнение на Франк Синатра.

