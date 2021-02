Загинали и ранени след голяма верижна катастрофа в Тексас

Н ай-малко петима души загинаха, а най-малко 36 души бяха ранени при голяма верижна катастрофа на магистрала в американския щат Тексас. В пътното произшествие са участвали стотина превозни средства, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

At least five dead in massive Texas crash involving 75 to 100 vehicles after icy storm https://t.co/PX2hQTd3Ya pic.twitter.com/sZh7iRvTwL