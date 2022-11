Н азначеният от Русия "заместник-губернатор" на частично окупираната Херсонска област в Южна Украйна Кирил Стремоусов загина при катастрофа днес, предаде ТАСС, като се позова на окупационните власти.

"Вярно е", съобщиха лаконично за медиите от пресслужбата на регионалния "губернатор" Владимир Салдо, без да уточнят обстоятелствата около гибелта на Стремоусов.

The occupation administration of Kherson confirms: the traitor of Ukraine, gauleiter Kiril Stremousov has died in a car crash.



It's only logical. You don't need gauleiters if you leave Kherson.#ukrainecounteroffensive pic.twitter.com/3vqsV7R0au