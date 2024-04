Задържаха Грета Тунберг на протест в Хага

К лиматичната активистка Грета Тунберг беше задържана от холандската полиция, след като тя и група демонстранти блокираха главен път в Хага, за да протестират срещу субсидиите за изкопаеми горива. Тунберг и други протестиращи от екологичната група Extinction Rebellion бяха видени да седят в автобус, предаде кореспондент на AФП. По-рано Тунберг се присъедини към няколкостотин протестиращи, които вървяха от центъра на холандския град до поле край магистрала A12, водеща до град Утрехт. Магистралата беше сцена на предишни протести на Extinction Rebellion, като активисти я затвориха за движение, преди полицията да използва водни оръжия и да извърши арести.

Но сега десетки полицаи, включително някои на коне, блокираха групата да навлезе на магистралата, предупреждавайки, че "може да бъде използвано насилие", ако демонстрантите се опитат да излязат на пътя. Със знамена и плакати с надпис "Спрете субсидиите за гориво веднага!" и „Планетата умира!“, протестиращите бяха въвлечени в напрегнато противопоставяне с полицията. След това някои протестиращи намериха друг маршрут и блокираха главен път близо до магистралата, който води от крайбрежния град Хага до централния град Утрехт.

Тунберг, облечена в сива тениска, черни панталони и сини обувки, се присъедини към групата в началото и пееше песни. „Важно е да демонстрираме днес, защото живеем в извънредно положение“, каза Тунберг пред АФП, докато полицията блокира демонстрантите. „Трябва да направим всичко, за да избегнем тази криза и да спасим човешки животи“, каза тя.

Най-малко един протестиращ беше арестуван по-рано и завлечен в полицейски микробус, видя кореспондент на АФП.

Попитана дали е загрижена за полицейските действия и ареста, Тунберг каза: „Защо да съм?“ Активисти казаха, че въпреки подкрепата на мнозинството от холандския парламент, както и широката обществена подкрепа за намаляване на субсидиите за изкопаеми горива, "плановете няма да бъдат изпълнени преди 2030 г. или дори 2035 г.".

