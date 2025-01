Съдът в САЩ разреши влизането в сила на закона, забраняващ "ТикТок"

В ърховният съд на САЩ се произнесе днес срещу оспорването на федерален закон от страна на социалната мрежа "ТикТок" (TikTok), който изисква популярното приложение да бъде продадено от китайската компания майка "БайтДенс" (ByteDance) или да бъде забранено в САЩ от 19 януари, предаде Ройтерс.

Съдиите постановиха, че законът, приет с преобладаващо мнозинство в Конгреса миналата година, и подписан от президента Джо Байдън, не нарушава защитата на първата поправка на Конституцията на САЩ срещу ограничаване на свободата на словото от правителството. Съдиите отмениха решението на по-нисша инстанция, което потвърди мярката, след като беше оспорена от "ТикТок", "БайтДенс", както и от някои потребители.

Върховният съд се произнесе бързо по делото, само девет дни преди крайния срок, определен от закона. Случаят противопоставя правото на свобода на словото срещу опасенията за националната сигурност в епохата на социалните медии, отбелязва Ройтерс.

Платформата е една от най-известните в САЩ, използва се от около 270 милиона потребители или приблизително половината от населението на страната. Алгоритъмът на "ТикТок"захранва отделните потребители с кратки видеоклипове, съобразени с техните предпочитания. Платформата представя огромна колекция от видеоклипове, и качени от потребители, често с продължителност под една минута, които могат да се гледат чрез приложение за смарт телефон или в интернет.

Администрацията на президента Джо Байдън обяви, че законът е насочен към контрола на приложението от международен конкурент, а не към свободата на словото, както и че платформата може да продължи да функционира в страната, ако бъде освободена от контрола на Китай.

По време на споровете по делото адвокатът на Министерството на правосъдието Елизабет Прелогар заяви, че контролът на китайското правителство върху "ТикТок" представлява "сериозна заплаха" за националната сигурност на САЩ, тъй като Китай се стреми да натрупа огромни количества чувствителни данни и да участва в тайни операции за влияние. Прелогар допълни, че Китай принуждава компании като "БайтДенс" тайно да предават данни за потребителите на социални медии и да изпълняват директивите на китайското правителство.

Огромният набор от данни на социалната медия, добави Прелогар, представлява мощен инструмент, който може да бъде използван от китайското правителство за тормоз, вербуване и шпионаж и че Китай чрез платформата може да навреди на САЩ по всяко време.

Законът беше приет миналия април. Апелативният съд на окръг Колумбия (където е столицата Вашингтон) отхвърли на 6 декември иска, подаден от "ТикТок", за временно блокиране на закона, припомня Ройтерс.

През декември новоизбраният за президент на САЩ Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да спре приемането на закона, за да даде на новата си администрация "възможност да преследва политическо разрешаване на спорните въпроси в случая".

