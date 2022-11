За първи път в историята: Кметица ще управлява Лос Анджелис

Л ос Анджелис за първи път в историята си ще бъде управляван от кметица, след като местните избори бяха спечелени от Карън Бас, предаде ДПА, като се позова на прогнози на американски медии, цитира БТА.

Бас е победила милиардера и предприемач в сферата на недвижимите имоти Рик Карузо и ще поеме управлението на града от настоящият кмет Ерик Гарсети, съобщиха Си Ен Ен и Ен Би Си.

"Това е моят дом и съм готова да служа с цялото си сърце. И моето обещание към вас е, че ще започнем работа незабавно още от първия ден", се казва в изявление на Бас, публикувано в "Twitter".

Тя отбеляза, че е провела телефонен разговор с Карузо и се надява, че той ще продължи да играе роля в града, който и двамата обичат".

To the thousands of people who worked on my campaign, thank you.



To everyone who will join our mission to move L.A. in a new direction, thank you.



We will get big things done together.



Full statement ⬇️ pic.twitter.com/gvBXIlILVZ